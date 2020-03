PREPARIAMOCI A COMBATTERE di Leonardo Mazzei

Le cronache più recenti ci parlano di un governo incapace di risolvere il problema delle mascherine… Una delle maggiori potenze industriali al mondo ha il problema delle mascherine… Il fatto è che i paesi dove si acquistavano se le tengono per sé. Scherzi di una globalizzazione al tramonto e di un liberismo alla frutta. Non per questo, siatene certi, si arrenderanno.

Hanno creato l’emergenza con lo sfascio del sistema sanitario, ma tutta la colpa è del virus. Certo, come no? Chissà perché in Giappone e Corea del Sud, rispettivamente 13 e 12 posti letto ogni mille abitanti contro i 3,2 dell’Italia, l’emergenza la stanno superando brillantemente.

Ma il disastro non è solo sanitario. Esso è anche (e lo diventerà sempre più) economico, dunque sociale. E alla fine la salute degli italiani, specie quella del popolo lavoratore, verrà colpita più dalla disoccupazione e dall’impoverimento che dal coronavirus. Questa almeno è la mia convinzione.

Che fare dunque? In questi giorni spuntano come i funghi in autunno tanti piani per la ripresa. Da quelli nel campo dei dominanti (Confindustria in primis), fino a quelli dell’arcipelago sovranista. Si indicano programmi, necessità, urgenze. Uno sforzo encomiabile, ma che generalmente non fa i conti con la realtà. Che è più dura di quel che sembra. Che abbisogna della politica prima ancora che dell’economia.

Non è il momento delle lunghe analisi. Cerchiamo dunque di andare al sodo, procedendo sinteticamente per punti.