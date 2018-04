PERCHÉ DI MAIO E SALVINI FANNO MELINA

Nella sezione INFODATA Il Sole 24 Ore ha pubblicato la nuova mappa europea dei redditi, a cura dell’Agenzia europea di statistica.

«… è divisa grosso modo in un terzo e due terzi, con parte del centro-nord sopra la media e il centro-sud decisamente sotto. Per fare qualche confronto, province come Napoli – e in effetti l’intera Campania – sono ormai state superate da nazioni fino a pochi decenni fa molto più povere come la Polonia».