LA CAZZATA DI DIEGO FUSARO di Sandokan

Qual è la notizia (infausta) del giorno?

Che Diego Fusaro ha pisciato fuori dal vaso.

Egli ha inaugurato, sul sito di riferimento di Casa Pound IL PRIMATO NAZIONALE, una propria rubrica dal titolo “la ragion populista”. In parole povere ha avviato un rapporto di collaborazione politica con la formazione neofascista.

Fusaro c’è ricascato, ma stavolta con tutti e due i piedi.

Ricordo la vicenda, del febbraio 2014, quando il Nostro accettò e poi rifiutò di presenziare un incontro pubblico promosso da Casa Pound nella sua sede centrale romana. Dovendo spiegare la sua decisione di accettare l’invito dei neofascisti, Fusaro si difese sostenendo che egli considerava “patetico lo scontro tra fascisti e antifascisti”, visto che “..il fascismo è morto nel 1945 e il comunismo nel 1989”, che “la contraddizione principale è quella col capitalismo finanziario”.

Questo blog, occupandosi di quella triste vicenda metteva in guardia il Nostro:

«Pur respingendo ogni paranoia antifascista ricordiamo a Diego che l’esistenza di una contraddizione fondamentale non cancella quelle secondarie, che infine esistono circostanze in cui, certi nemici secondari, vanno evitati più ancora che quelli principali».

Fusaro si difenderà, anche questa volta, ripetendo ciò che disse in quel frangente:

«Essendo io un allievo di Socrate, non posso che dialogare con tutti, e che… posso parlare con un fascista rimanendo fermo sulle mie posizioni”.

C’è dialogo e dialogo. C’è quello coi compagni e gli alleati. C’è, sicuro, anche quello, ove le circostanze lo obblighino, con questo o quel nemico. Ognuno capisce che si tratta di due cose molto, molto differenti. Ma qui, caro Fusaro, sei andato ben oltre il “dialogo”, hai aperto una rubrica sul sito di Casa Pound, il che implica aver avviato formalmente una collaborazione politica. La qual cosa ci dice quali siano le tue posizioni politiche e la tua visione del mondo molto meglio e più precisamente di quanto dica la tua televisiva teoresi filosofica.

Ne prendiamo atto, non senza segnalare che proprio questo tuo fare comunella con i neofascisti sortirà (e non puoi non saperlo) un duplice effetto: ti chiuderà le porte al “dialogo” con i tanti antifascisti sani di mente e darà ora la stura alla mandria di sinistrati che grideranno alla incombente minaccia del… rossobrunismo.

Parafrasando Cartesio, Ille collaborat, ergo est, che in gergo potremmo tradurre Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.



Fonte: sollevazione